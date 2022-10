Im Borsflether Neubaugebiet haben bereits 15 Parteien ihre Häuser bezogen. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Borsfleth und Engelbrechtsche Wildnis Steigende Zinsen und Baukosten: Grundstückskäufer in Neubaugebieten machen Rückzieher Von Grischa Malchow | 28.10.2022, 05:15 Uhr

Aufgrund hoher Baukosten und einer veränderten Situation am Finanzmarkt gehen einige Grundstücke in den Neubaugebieten in Borsfleth und Engelbrechtsche Wildnis wieder in die Vermarktung.