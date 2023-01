Ein angezündeter Böller fand am Silvesterabend den Weg in eine Glückstädter Wohnung. Symbolfoto: Patrick Pleul up-down up-down Pyrotechnik in Wohnung geworfen Polizei Glückstadt sucht nach gefährlichem Böller-Streich Zeugen Von Jürgen Kewitz | 02.01.2023, 15:41 Uhr

Am Silvesterabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt zu einer gefährlichen Aktion mit einem Böller.