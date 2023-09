Ein etwa 45 Jahre alter und mit ausländischem Akzent sprechender Mann hat sich mit der Masche, er müsse die Wasserqualität im Hause einer 92-jährigen Glückstädterin überprüfen, Zutritt in deren Haus verschafft. Jetzt fehlen der Seniorin einige Schmuckstücke.

Wie die Polizeipressestelle in Itzehoe weiter mitteilt, hat sich der Vorfall bereits am Dienstag (29. August) zugetragen. Nach Angaben der Beamten hatte der Unbekannte an der Wohnungstür der Glückstädterin geklingelt und sich mit einem ausweisähnlichen Papier als Mitarbeiter der Stadtwerke zu erkennen gegeben. Die 92-Jährige fiel auf den Trick herein und ließ den Mann in ihre Wohnung. Anschließend drehte der Gauner in der Küche den Wasserhahn auf und bat die Rentnerin, für die Testung einen Schrank leerzuräumen. Nach dieser Aktion bedankte sich der angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter und verließ die Wohnung der Frau.

Vermutlich betrat eine weitere Person die Wohnung

Erst zwei Tage später bemerkte diese, dass ihr einige Schmuckstücke fehlten. Die Polizei vermutet, dass der angebliche Handwerker während der Ablenkung der 92-Jährigen eine weitere Person in die Wohnung gelassen hat. Diese entwendete dann den Schmuck der alten Dame.

Laut der Anzeigenden war der Täter etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und hatte kurze dunkle Haare. Wem eine solche Person aufgefallen ist oder wer einen ähnlichen Besuch erhalten hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise: Polizeistation Glückstadt, 04124 / 3011-0.