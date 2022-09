Ein Streit in einer Kneipe endete mit einer Körperverletzung. Foto: Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de up-down up-down Polizeieinsatz in Glückstadt Betrunkener bekommt Schlag ins Gesicht Von Jürgen Kewitz | 20.09.2022, 18:06 Uhr

In einem Vereinsheim am Bahnhof der Elbstadt kam es am Montagabend (20. September) zu einer Schlägerei.