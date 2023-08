Sommerserie Reiterhöfe Im Reitstall von Birte Schneider in Glückstadt gibt es mehr als nur Reitunterricht Von Wenke Rose | 28.08.2023, 05:30 Uhr Birte Schneider und Schulpferd Paul: Der sanfte Riese ist oft als Therapiepferd im Einsatz. Foto: Wenke Rose up-down up-down

Ob Schulpferd, Reitbeteiligung oder eigenes Pferd – das Hobby Reiten erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Grund genug, um sich im Kreis Steinburg einmal auf den Reiterhöfen umzuschauen. In unserer Sommerserie stellen wir einige von ihnen vor. Heute: der Reitstall von Birte Schneider in Glückstadt.