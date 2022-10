Der Prozess im Amtsgericht Itzehoe war kurz – der Angeklagte erschien nicht. Foto: Sönke Rother up-down up-down Prozess am Amtsgericht Itzehoe Mit 3,08 Promille intus einen Hund gequält – ehemaliger Glückstädter zu Geldstrafe verurteilt Von Kristin Finke | 20.10.2022, 04:40 Uhr

Er hat im Vollrausch einen Hund in der Schlachterstraße in Glückstadt so geschlagen, dass dieser laut aufjaulte. Zu dem Prozess am Amtsgericht Itzehoe erschien der Angeklagte zwar nicht, trotzdem wurde er nun zu einer Geldstrafe im vierstelligen Bereich verurteilt.