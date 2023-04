Die Polizei ermittelt im Falle eines Einbruchs in Borsfleth. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Höhe des Schadens bislang unbekannt Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Borsfleth Von Jürgen Kewitz | 18.04.2023, 16:56 Uhr

Am Ivenfleth in Borsfleth sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingedrungen.