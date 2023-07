Christiane Plate zeigt an dem Skelett, wie sie einen Klumpfuß behandelt. Arme und Unterkiefer fehlen gerade, weil die Mitarbeiter auch immer wieder damit üben. Foto: Kristin Finke up-down up-down Physiotherapie früher und heute Physiotherapeutin Christiane Plate aus Glückstadt: So haben sich Ausbildung und Beruf verändert Von Kristin Finke | 07.07.2023, 05:30 Uhr

Im Jahr 1983 eröffnete Christiane Plate in Glückstadt ihre eigene Physiotherapie-Praxis. Seitdem hat sich viel getan, sowohl in der Ausbildung als auch im Beruf. Was genau, erzählt sie hier.