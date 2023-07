Florian Schigelski (2.v.l.) legte auf seiner Mega-Radtour bei seinen Schwiegereltern Ingrid und Hans Krumsieg in Glückstadt eine Pause ein und wurde zusammen mit seinem Kumpel Kay Schwarzer (links) auch von den Nachbarn begrüßt. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Teilnehmer der Northcape 4000 Tour Tour von Turin bis zum Nordkap: Radrennfahrer Florian Schigelski macht Halt in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 28.07.2023, 05:30 Uhr

4200 Kilometer will der gebürtige Elskoper bis Mitte August mit dem Rad zurücklegen. In Glückstadt stand aber erstmal ein Familienbesuch an – wenn auch nur ein kurzer.