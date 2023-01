Am Fritz-Lau-Platz in Glückstadt benötigte eine 86-Jährige Hilfe. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Seniorin wählt Notruf Notfall in Glückstadt-Butendiek: Gewaltsame Türöffnung nötig Von Jürgen Kewitz | 11.01.2023, 16:31 Uhr

Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Mittwoch (11. Januar) zum Glückstädter Fritz-Lau-Platz aus. Eine 86-Jährige war in Not geraten.