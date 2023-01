Sie füllen die Kirche mit Gesang und Spirit. Vorne in der Mitte: Ahmed Wallace. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Konzert New York Gospel Stars bringen Bewegung in die Stadtkirche Glückstadt Von Herbert Frauen | 24.01.2023, 16:17 Uhr

Eine Mischung aus tiefen Emotionen und ausgelassener Lebensfreude verbreiteten die New York Gospel Stars in der Stadtkirche in Glückstadt.