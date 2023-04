Kringelmarkt in früheren Jahren: Die Kringel erfreuten sich großer Beliebtheit. Archivfoto: Redaktion up-down up-down Verein „Wir für Herzhorn“ Nach Aus von Bäckerei Lehmann: Hoffnung auf einen Kringelmarkt 2023 in Herzhorn Von Herbert Frauen | 12.04.2023, 05:30 Uhr

Der Kringelmarkt ist seit vielen Jahrzehnten eine feste Institution in Herzhorn. Mit der Geschäftsaufgabe der Bäckerei Lehmann sah es so aus, als sei dies auch das Ende der Traditionsveranstaltung. Doch ein jüngst gegründeter Verein will das nicht hinnehmen.