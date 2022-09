Die drei Schulleiterinnen des Schulverbands Glückstadt berichteten vom Start ins neue Schuljahr (v.l.): Heike Schütz-Malinowski von der Bürgerschule, Carola Frank-Heyse von der Grundschule am Deich und Claudia Siebert von der Elbschule. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Schulverbandsversammlung Glückstadts Schulen wieder im normalen Schulalltag angekommen Von Herbert Frauen | 20.09.2022, 06:42 Uhr

Nicht ohne Probleme, aber ohne Corona-Einschränkungen als Dauerthema lief der Start ins neue Schuljahr an den Grundschulen in Glückstadt, Herzhorn und Kollmar und an der Gemeinschaftschule in der Elbstadt.