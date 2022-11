Werner Reinhold (vorn) und Peter Sibbert zogen eine Frau in Not aus dem Graben und alarmierten den Rettungsdienst. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Notrufprobleme in Glückstadt 91-Jährige verunglückt: Ersthelfer in Glückstadt landen in der Warteschleife Von Delf Gravert | 04.11.2022, 11:30 Uhr

Eine Seniorin ist in Glückstadt eine steile und sechs Meter tiefe Böschung am Deich herunter gestürzt. Bis ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus brachte, verging einige Zeit, weil der Notruf zunächst in Niedersachsen landete.