Die 40-Jährige, eine Lehrerin, war am 10. Mai tot in einem Auto auf dem Standstreifen der Autobahn entdeckt worden – sie wurde erschossen. Die Tat hatte sich auf der A9 in Brandenburg ereignet. Foto: dpa up-down up-down Tote Lehrerin auf A9 in Brandenburg Mordverdächtiger an Elbfähre in Glückstadt festgenommen und | 19.07.2023, 19:03 Uhr Von Jürgen Kewitz Delf Gravert | 19.07.2023, 19:03 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe des Fähranlegers in Glückstadt einen Mann verhaftet, der im Zusammenhang mit einem Mordfall in Brandenburg gesucht wurde.