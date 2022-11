Die Polizei sucht nach Zeugen für mehrere Vorfälle. Symbolfoto: Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de up-down up-down Vandalismus in Glückstadt Spiegel abgetreten und Fenster eingeschlagen: Mehrere Autos beschädigt Von Jürgen Kewitz, Grischa Malchow | 22.11.2022, 17:30 Uhr

Sachbeschädigungen, Diebstahl und Unfallflucht: In Glückstadt standen die Autos in den vergangenen Tagen an vielen Orten nicht sicher.