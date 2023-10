Bilanz zur Hauptsaison Immer mehr Fahrradfahrer und Fußgänger nutzen die Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen Von Sabina Hoerder | 10.10.2023, 05:30 Uhr Die Elbfähre „Glückstadt“ setzt von Glückstadt nach Wischhafen über. Foto: Sabina Hoerder up-down up-down

Am vergangenen Wochenende war das Fahrgastaufkommen an der Elbfähre wegen des gesperrten Elbtunnels besonders hoch. In den Sommermonaten hingegen war die Nachfrage niedriger als sonst. Das Staurisiko hat sich dank Baggerarbeiten reduziert.