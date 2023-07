Langer Stau am Sperforkenweg: Alle Zubringer zum Fähranleger waren am Mittwoch verstopft. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Elbfähre Glückstadt-Wischhafen Stau in Richtung Fähranleger: Anreiseverkehr zum Deichbrandfestival legt Verkehr in Glückstadt lahm Von Jürgen Kewitz | 19.07.2023, 17:55 Uhr

Lange Wartezeiten an der Elbfähre sind in der Sommerferienzeit nicht ungewöhnlich, aber am Mittwoch war die Situation extrem. Grund ist unter anderem das Deichbrand-Festival bei Cuxhaven. Für Ortsansässige wird die Verkehrssituation zum Problem.