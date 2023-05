Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten in die Königsberger Straße aus. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Rettungseinsatz Medizinischer Notfall in Glückstadt: Polizei bricht Tür auf Von Jürgen Kewitz | 12.05.2023, 16:11 Uhr

Mehrere medizinische Notfälle ereigneten sich am Mittwoch (10. Mai) in Glückstadt und Kollmar. In einem Fall musste die Polizei die Tür gewaltsam aufbrechen.