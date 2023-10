Nachfolge Marc Gebauer ist neuer Geschäftsführer bei Papierhersteller Steinbeis in Glückstadt Von Christine Reimers | 23.10.2023, 05:30 Uhr Die Chefs von Steinbeis: (v.l.) Michael Söffge, Marc Gebauer und Ulrich Feuersinger. Foto: Christine Reimers up-down up-down

Marc Gebauer ist Nachfolger von Ulrich Feuersinger, der in wenigen Monaten in den Ruhestand geht. Das Unternehmen arbeitet an neuen Produkten.