Ein besonderes Jubiläum: Klaus-Peter Engelbrecht wird von den örtlichen DRK-Helferinnen Christiane Dürkob (l.) und Jennifer Hagelstein geehrt. Foto: Herbert Frauen up-down up-down 100 Liter Blut in 48 Jahren 200 gute Taten: Glückstädter spendet seit fast 50 Jahren Blut Von Herbert Frauen | 09.11.2022, 06:12 Uhr

In Kollmar wurde Klaus-Peter Engelbrecht für seine 200. Blutspende beim Roten Kreuz geehrt. Der 70-Jährige will so lange weiter spenden, wie er darf.