Es sieht entspannt aus, doch für Hund Sam sind die Lesestunden richtige Arbeit. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Grundschule am Deich Lesehund Sam macht das Lesen für Grundschüler in Herzhorn leichter Von Grischa Malchow | 06.10.2022, 18:21 Uhr

In der Grundschule am Deich in Herzhorn unterstützen Klaus Hacker und sein Therapiehund Sam Kinder mit Leseschwäche. Das Lob ist groß, die Effekte schnell sichtbar.