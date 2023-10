Laternenumzug Bald steht wieder der Rhin in der Engelbrechtschen Wildnis in Flammen Von Jürgen Kewitz | 07.10.2023, 18:00 Uhr Rhin in Flammen: Mit dem Feuerwerk endet alljährlich der Laternenumzug. Archivfoto: Jürgen Kewitz up-down up-down

Am Freitag, 27. Oktober, lädt der Wildnis-Club in der Engelbrechtschen Wildnis zur Veranstaltung „Rhin in Flammen“ ein. Zwei Wochen später findet der Laternenumzug in der Glückstädter Innenstadt statt.