Segler und Feuerwehr laden ein Lampionfahrt und Wasserspiele an Glückstadts Binnenhafen Von Jürgen Kewitz | 28.09.2022, 18:00 Uhr

Am langen Wochenende ist einiges los am Hafen der Elbstadt: Während am Freitag die Seglervereinigung und die Feuerwehr das Saisonende mit Lichtspielen feiern, soll am Sonntag und Montag ein Bauernmarkt Gäste an den Binnenmarkt locken.