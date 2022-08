Die Königstraße wird zwischen Fleth und Reichenstraße gesperrt. Foto: Marc Nasner up-down up-down Kraneinsatz in der Königstraße Sperrungen in der Glückstädter Innenstadt Von Jürgen Kewitz | 30.08.2022, 16:33 Uhr

Autofahrer müssen am Donnerstag, 1. September, in Glückstadt möglicherweise Umwege in Kauf nehmen. Eine weitere Verkehrsbehinderung folgt am Wochenende.