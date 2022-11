Die Sänger vom Männerchor Quartett Lied Hoch haben sich für ihren Auftritt in Glückstadt Verstärkung aus Uetersen eingeladen. Foto: Lied Hoch up-down up-down Gemeinsam mit Chorknaben Uetersen Männerchor Quartett Lied Hoch lädt zum Konzert in Glückstadts Stadtkirche ein Von Delf Gravert | 08.11.2022, 11:37 Uhr

Am 11. November tritt der Glückstädter Männergesangsverein in der Stadtkirche auf. Ein weiteres Konzert im Detlefsenmuseum am 2. Dezember ist bereits in Vorbereitung.