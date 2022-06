FOTO: Margarete Olschowka up-down up-down Cole Chandler ist in Glückstadt kein Unbekannter. Konzert im Ratskeller Das Cole Chandler Quartet kommt nach Glückstadt Von sh:z | 23.06.2022, 15:35 Uhr

Der Verein Jazz in Glückstadt lädt am 25. Juni in den Ratskeller in Glückstadt zu einem Abend mit bekannten Gesichtern ein.