Eigene kleine Müllstation Kita-Kinder setzen sich für sauberen Strand in Kollmar ein Von Regine Sander | 04.09.2023, 05:30 Uhr Ben, Noah, Line, Ella, Joshua und Erzieherin Andrea Gohrbandt (v. l.) bringen wieder eine große Tüte voll Müll vom Strand mit zurück. Foto: Regine Sander up-down up-down

Weil am Strand in Kollmar immer so viel Müll herum lag, haben die Kinder der Kita „De Strandlöper“ ein eigenes Müllprojekt gestartet.