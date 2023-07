Alpaslan Cirakoglu hat in der Großen Kremper Straße das Geschäft „Quickshop“ eröffnet. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down In ehemaliger Otto-Filiale Orientalische und deutsche Backwaren: Kiosk Quickshop in Glückstadt eröffnet Von Jürgen Kewitz | 20.07.2023, 12:00 Uhr

Alpaslan Cirakoglu bietet in dem neuen Geschäft in der Großen Kremper Straße neben Börek und Fladenbrot auch Franzbrötchen und Croissants an.