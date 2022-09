Viktoria freute sich über Luftballon-Figuren, die ihr Salvatore Sabbatino bastelte. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down 40 Events im Kreis Steinburg Interkulturelle Woche: Zum Auftakt gab es in Glückstadt ein Stadtfest mit den Neubürgern Von Jürgen Kewitz | 25.09.2022, 15:51 Uhr

Die Interkulturelle Woche ist im Kreis Steinburg am Sonnabend in Itzehoe mit einem bunten Brunch eröffnet worden – und in Glückstadt war am Sonntag in Kombination mit der Neubürger-Begrüßung auf dem Marktplatz eine Menge los.