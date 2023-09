Einwohnerversammlung in Glückstadt Das waren die Fragen der Glückstädter zur neuen Erstaufnahme an Aminata Touré Von Sabina Hoerder | 23.09.2023, 12:00 Uhr Rund 400 Interessierte kamen zur Einwohnerversammlung. Foto: Michael Ruff up-down up-down

In der Stadtkirche stand Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) den Glückstädtern Rede und Antwort zur in Kürze öffnenden Erstaufnahmeeinrichtung. Von konkreten Fragen zur Versorgung der Bewohner und zur Kostenverteilung bis hin allgemein zur Migrationspolitik brachten die Bürger an diesem Abend viele Themen vor.