Der Verkaufstresen ist schon da: In der Gaststätte Zur Linde gibt es bald auch Brötchen. Bettina Butenop (links) und Caren Hartz freuen sich auf die Eröffnung. FOTO: Herbert Frauen up-down up-down Belebung des Ortskerns Neueröffnung in Herzhorn: „Lindes lütten Laden“ soll den Grundbedarf decken Von Herbert Frauen | 23.08.2022, 05:30 Uhr

Kleines Sortiment an Lebensmitteln: In der Gaststätte Zur Linde in Herzhorn öffnet am 1. September „Lindes lütten Laden“.