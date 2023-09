Bauausschuss in Glückstadt Im Winter keine Außengastronomie in den Parkbuchten am Glückstädter Marktplatz Von Herbert Frauen | 08.09.2023, 05:30 Uhr Die Außengastronomie findet nur in der Sommersaison statt. Foto: Herbert Frauen up-down up-down

Dürfen die Restaurants am Marktplatz in Glückstadt auch im kommenden Winter ihre Tische und Stühle in den Parkbuchten stehen haben? Um diese Frage ging es im Bauausschuss.