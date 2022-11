Jana Jeß-Schrader alias Lotta hat gehäkelte Kuscheltiere im Angebot. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Erster Basar im Detlefsengymnasium Vielseitiger Auftakt in die Weihnachtsmarkt-Saison in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 06.11.2022, 14:48 Uhr

26 Aussteller aus der Region boten bei der 28. Glückstädter Hobbykunstausstellung an ihren Ständen in der Aula am Dänenkamp ein abwechslungsreiches Bild und lockten viele Besucher an.