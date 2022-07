An der Docke durften sich die jungen Künstler verewigen. FOTO: Regine Sander up-down up-down Ferien in Glückstadt Graffiti, Rap und Breakdandce: Hip-Hop-Workshop begeistert Jugendliche Von Regine Sander | 15.07.2022, 06:14 Uhr

Ein bisschen New Yorker Bronx in Glückstadt: Bei einem Workshop zum Thema Hip-Hop lernten Kinder und Jugendliche einiges über Rap-Musik, Breakdance und Graffitis. An der Docke verewigten sich die jungen Künstler.