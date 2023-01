Im Gottesdienst am Sonntag in der Stadtkirche Glückstadt werden die neuen Kirchengemeinderatsmitglieder in ihr Amt eingeführt. Foto: Sabina Hoerder up-down up-down Stadtkirche Glückstadt Gottesdienst mit Einführung des neu gewählten Kirchengemeinderats Von shz.de | 19.01.2023, 14:38 Uhr

Der neue Kirchengemeinderat wird im Gottesdienst am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr in der Stadtkirche in Glückstadt in sein Amt eingeführt.