Mit Dirk Wilcke (links) und Christian Püster kann Sandra Kirbis vom Glückstadt Destination Management Gastronomen aus der Region auf dem Marktplatz begrüßen. FOTO: Marc Nasner Matjes, Grillwurst und Bier Schausteller auf Glückstädter Marktplatz bereit für Matjeswochen Von Marc Nasner | 08.06.2022, 16:37 Uhr

An mehreren Orten in Glückstadt wird während der Matjeswochen ein buntes Programm geboten. Auf dem Markplatz warten an 18 Ständen Gastronomen auf Einheimische und Touristen.