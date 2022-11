Das Hotel und Restaurant Anno 1617 liegt direkt am Marktplatz neben dem Rathaus. Foto: Christine Reimers up-down up-down Nach Beschluss im Wirtschaftsausschuss Hoteliers wehren sich gegen Bettensteuer in Glückstadt Von Delf Gravert | 13.11.2022, 17:14 Uhr

Glückstadts Wirtschaftspolitiker haben sich mehrheitlich für die Einführung einer Übernachtungssteuer ausgesprochen. Doch die Stadtvertretung muss noch zustimmen. Das Ehepaar Püster hofft auf ein Umdenken. Die Hotelbetreiber wenden sich in einem offenen Brief an die Politiker.