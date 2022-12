Schnell war klar: Das Tier schien sich tatsächlich nicht mehr von der Stelle bewegen zu können. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Tierischer Einsatz am Burggraben Festgefroren: Glückstädter Feuerwehr rettet einen Schwan Von Jürgen Kewitz | 19.12.2022, 09:07 Uhr

Eine Spaziergängerin hatte das Tier in Not gemeldet. Die Einsatzkräfte stiegen am Sonnabendabend dann in ein Schlauchboot.