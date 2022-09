Viel Platz für den Neubau: In den vergangenen Tagen wurde der Untergrund bereits eingeebnet und das Baufeld vorbereitet. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Wohnraum für Menschen mit Behinderung Glückstädter Werkstätten bauen Wohnungen an der Segelmachertwiete Von Delf Gravert | 24.09.2022, 17:30 Uhr

In der Nähe ihres Hauptsitzes an der Stadtstraße bauen die Werkstätten in Glückstadt zwei neue Wohngebäude für Menschen, die bisher bei Vitanas an der Grillchaussee untergebracht waren.