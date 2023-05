Die bei einem Unfall beschädigte Bahnschranke war nicht mehr funktionsfähig. Foto: Christine Reimers up-down up-down Schranke beschädigt Glückstadt: Unfall am Bahnübergang Christian-IV-Straße sorgt für Chaos Von Christine Reimers | 09.05.2023, 16:26 Uhr

Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen einer beschädigten Schranke am Bahnübergang in der Christian-IV-Straße in Glückstadt kam es zu erheblichen Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr.