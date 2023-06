Nachdem Zoey (10, r.) zusammen mit Imaan (7) und Luca (10, l.) den Rettungswagen samt Trage geentert hatten, stand ihr späterer Berufswunsch fest: Notfallsanitäterin. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Motto: Fit-Freude-Für alle Elbschule als bunter Veranstaltungsort: Stadtteilfest in Glückstadt-Nord Von Jürgen Kewitz | 25.06.2023, 15:53 Uhr

Beim sechsten Stadtteilfest in Glückstadt-Nord gab es nicht nur für Kinder viel zu entdecken: An der Elbschule wurde am Sonntagnachmittag ein vielseitiges Programm mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Prävention geboten.