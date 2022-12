Das Sternenkinderfeld auf dem Norderfriedhof in Glückstadt. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Worldwide Candle Lighting Day Gottesdienst für verstorbene Kinder in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 09.12.2022, 10:31 Uhr

Am Weltgedenktag für verstorbene Kinder findet in der Friedhofskapelle in der von-Graba-Straße ein Gottesdienst statt.