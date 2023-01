Die defekte Gasleitung im Einmündungsbereich Jahnstraße / Königsberger Straße konnte schneller als erwartet von der Tiefbaufirma Dallmeier repariert werden. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Bauarbeiten Gasleck in Glückstadt-Nord sorgt für Straßensperrung Von Jürgen Kewitz | 18.01.2023, 16:53 Uhr

Die Stadtwerke hatten am Dienstagnachmittag (17. Januar) eine Leckage in einer Gasleitung in Glückstadt-Nord festgestellt. Wegen am Straßenrand parkender Fahrzeuge konnten die Reparaturarbeiten nicht gleich losgehen.