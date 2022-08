Lina Bober rettet eine auf dem Boden des Schwimmerbeckens treibende Puppe. FOTO: Jürgen Kewitz up-down up-down 1. DLRG-Fortuna-Bad-Cup Rettungsschwimmer proben in Glückstadt den Ernstfall unter Wettkampfbedingungen Von Jürgen Kewitz | 22.08.2022, 15:48 Uhr

Ein für den regulären Badebetrieb gesperrtes Becken und Schwimmpuppen in Not: Die DLRG Glückstadt lud Rettungsschwimmer zum Wettkampf in verschiedenen Rettungsdisziplinen.