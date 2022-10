„An dieser Stelle war es“: Marlies Kurz zeigt, wo sie sich ihre Reifen beschädigt hat. Foto: Grischa Malchow/Marlies Kurz up-down up-down Reifen aufgeschlitzt Fleth in Glückstadt bleibt für Autofahrer wie Marlies Kurz ein Risiko Von Grischa Malchow | 19.10.2022, 04:30 Uhr

An der Fahrbahnverengung am Glückstädter Marktfleth fahren sich nach wie vor regelmäßig Autofahrer die Reifen kaputt. Doch an der Situation wird sich so schnell nichts verändern.