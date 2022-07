Zwei Gitterrohre wurden von der Feuerwehr auseinander gebogen. FOTO: DPA up-down up-down Von Spaziergänger entdeckt Spreizer im Einsatz: Feuerwehr Glückstadt rettet sieben Entenküken Von Jürgen Kewitz | 17.07.2022, 15:41 Uhr

Die kleinen Tierchen waren am Sonntag hinter dem Areal der Hafengesellschaft durch ein Schafgitter im Boden in die Tiefe gefallen. Am Ende war die Familienzusammenführung perfekt.