Zehn Entenküken wurden eingefangen und umgesiedelt. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Tierischer Einsatz Feuerwehr Glückstadt rettet Entenküken vom Sparkassendach Von Jürgen Kewitz | 18.06.2023, 16:15 Uhr

Es hat gute Tradition, dass der Entennachwuchs vom Dach des Gebäudes am Fritz-Lau-Platz in das Gewässer am neuen Fleth übergesiedelt wird.