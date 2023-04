Feuerwehrleute rücken zum Löschen an, können den Wagen eines Glückstädters aber nicht mehr retten. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Sachschaden von fast 100.000 Euro Er kam gerade vom TÜV: Wertvoller Oldtimer in Borsfleth bei Feuer zerstört Von Jürgen Kewitz | 12.04.2023, 18:49 Uhr

Die Feuerwehr konnte den Totalschaden nicht mehr verhindern: Am Wischdeich in Borsfleth ist das Auto eines Glückstädters in Flammen aufgegangen.