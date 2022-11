Die Feuerwehrleute öffneten rund drei Quadratmeter Dachfläche, um die Flammen endgültig zu bekämpfen. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Einsatz in Nordmarksiedlung Dachstuhlbrand löst Vollalarm für Glückstädter Feuerwehr aus Von Jürgen Kewitz | 17.11.2022, 13:17 Uhr

Bei Arbeiten am Dach eines Einfamilienhauses in der Blumenstraße in Glückstadt fing Dämmmaterial Feuer. Die Mitarbeiter der Dachdeckerei reagierten sofort.